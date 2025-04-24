Зеленский подставляет Трампа: непризнание Крыма может стоить Украине всего

Бывший военный Дэниел Дэвис заявил, что требования Зеленского подрывают мирные усилия Трампа. Киев отказывается признавать Крым российским, что, по мнению Трампа, угрожает Украине потерей всех территорий в течение трех лет.
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