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WBC представил специальный пояс к бою Канело – Плант

Всемирный боксерский совет (WBC) показал пояс, который получит победитель боя между чемпионом WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и чемпионом мира по версии IBF в суперсреднем весе Калебом Плантом (21-0, 12 КO).

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