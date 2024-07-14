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Момент стрельбы на митинге кандидата в президенты США Трампа попал на видео

Момент стрельбы на митинге кандидата в президенты США Трампа попал на видео

Момент со стрельбой во время предвыборного митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа попал на видео.

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