В России хотят упросить механизм установки самозапрета на кредиты

В законопроект о самозапрете на кредиты предлагается внести поправки, которые позволят россиянам подавать заявления о запрете не только через «Госуслуги» и в многофункциональных центрах (МФЦ), но и в банках и микрофинансовых организациях (МФО).
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