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В Париже заявили о начале судебного процесса над Ле Пен

В Париже заявили о начале судебного процесса над Ле Пен

Во Франции начинается судебный процесс в отношении основательницы партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая подозревается в отмывании денег Европарламента (ЕП) путем фиктивного трудоустройства ассистентов депутатов ЕП.

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