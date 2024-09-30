В Париже заявили о начале судебного процесса над Ле Пен

Во Франции начинается судебный процесс в отношении основательницы партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая подозревается в отмывании денег Европарламента (ЕП) путем фиктивного трудоустройства ассистентов депутатов ЕП.
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