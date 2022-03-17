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Длительное воздействие загрязненного воздуха связано с повышенным риском аутоиммунных заболеваний — исследование

В новом исследовании, опубликованном в журнале RMD Open, ученые из Итальянского института охраны окружающей среды и экологических исследований (ISPRA) обнаружили, что длительное воздействие загрязненного воздуха связано с повышенным риском аутоиммунных заболеваний, особенно ревматоидного артрита, заболеваний соединительной ткани и воспалительных заболеваний кишечника.

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