Длительное воздействие загрязненного воздуха связано с повышенным риском аутоиммунных заболеваний — исследование

В новом исследовании, опубликованном в журнале RMD Open, ученые из Итальянского института охраны окружающей среды и экологических исследований (ISPRA) обнаружили, что длительное воздействие загрязненного воздуха связано с повышенным риском аутоиммунных заболеваний, особенно ревматоидного артрита, заболеваний соединительной ткани и воспалительных заболеваний кишечника.