Юрий Лоза назвал Киркорова "мыльным пузырём" и "не мужчиной"

Известный композитор как следует приложился по "отмененному" Филиппу Киркорову.Музыкант Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с общественной отменой Филиппа Киркорова после "голой" вечеринки Ивлеевой и его последующим отъездом в США.
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