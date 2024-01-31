Юрий Лоза назвал Киркорова "мыльным пузырём" и "не мужчиной"

Известный композитор как следует приложился по "отмененному" Филиппу Киркорову.Музыкант Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с общественной отменой Филиппа Киркорова после "голой" вечеринки Ивлеевой и его последующим отъездом в США.