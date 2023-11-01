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Царева заказала СБУ

Царева заказала СБУ

ФСБ подтвердила, что покушение на Олега Царева было осуществленно по заказу украинских спецслужб (никогда такого не было и вот опять).

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