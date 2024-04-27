В России усовершенствуют подготовку педагогов в вузах

В России усовершенствуют подготовку педагогических кадров в системе высшего образования. Такое поручение чиновникам 27 апреля дал председатель Правительства страны Михаил Мишустин по итогам своего отчета в Госдуме.
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