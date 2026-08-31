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Марочко рассказал об усилении Зеленским мер собственной безопасности

Марочко рассказал об усилении Зеленским мер собственной безопасности

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Владимир Зеленский в последнее время усилил меры безопасности из-за опасений за свою жизнь.

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