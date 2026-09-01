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62ИНФО | Новости Рязани

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Работники Рязанской НПК поздравили школьников и студентов с Днем знаний

Работники Рязанской НПК поздравили школьников и студентов с Днем знаний

В новом учебном году Рязанская НПК запустила одиннадцатый «Роснефть-класс» для десятиклассников и второй девятый «Роснефть-класс» в школе №43, три профильные группы в Рязанском колледже электроники, две группы в Касимовском нефтегазовом колледже и пятнадцатую очную группу бакалавров направления подготовки «Химическая технология» в радиотехническом государственном университете, куда поступили 30 студентов (трое - по целевому договору, двое из них - выпускники «Роснефть-класса»).

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