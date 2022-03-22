Кому в России повысят пенсии с 1 апреля 2022 года, какие еще ожидаются выплаты

Около четырех миллионов россиян начнут получать повышенную пенсию с 1 апреля 2022 года. По традиции, апрельская индексация коснется получателей социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению, что является в России ежегодной практикой.
Около четырех миллионов россиян начнут получать повышенную пенсию с 1 апреля 2022 года. По традиции, апрельская индексация коснется получателей социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению, что является в России ежегодной практикой.
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