192 House Democrats Refuse To Condemn Socialism As Party Scrambles To Avert DSA Civil War It is not surprising whatsoever that nearly every House Democrat voted against a Republican-led resolution condemning socialism, giving Republicans fresh campaign material for the upcoming midterm elections amid the rise of the cancerous Democratic Socialists of America within the increasingly unhinged left-wing party.
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