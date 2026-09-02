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Zero Hedge

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192 House Democrats Refuse To Condemn Socialism As Party Scrambles To Avert DSA Civil War

192 House Democrats Refuse To Condemn Socialism As Party Scrambles To Avert DSA Civil War

192 House Democrats Refuse To Condemn Socialism As Party Scrambles To Avert DSA Civil War It is not surprising whatsoever that nearly every House Democrat voted against a Republican-led resolution condemning socialism, giving Republicans fresh campaign material for the upcoming midterm elections amid the rise of the cancerous Democratic Socialists of America within the increasingly unhinged left-wing party.

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