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Посол России: запрет Вучичу на визит в Москву – неонацизм в действии

Посол России: запрет Вучичу на визит в Москву – неонацизм в действии

БЕЛГРАД, 7 мая, ФедералПресс. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко охарактеризовал западные попытки сорвать визит сербского президента Александра Вучича в Москву как проявление неонацистской идеологии.

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