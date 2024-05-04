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Ученые выявили связь между газовыми плитами и преждевременной смертью

Ученые выявили связь между газовыми плитами и преждевременной смертью

Газ выделяемый горелками способен вызвать развитие астмы у детей и раннюю смерть у взрослых.Ученые из США обнаружили, что использование газовых плит может приводить к серьезным последствиям для здоровья, включая развитие астмы у детей и раннюю смерть у взрослых.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Ну если американские ученые....ну тогда что.....вот им-то как раз верить нельзя,как и американскому правительству!
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15 час.

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