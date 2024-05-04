Ученые выявили связь между газовыми плитами и преждевременной смертью

Газ выделяемый горелками способен вызвать развитие астмы у детей и раннюю смерть у взрослых.Ученые из США обнаружили, что использование газовых плит может приводить к серьезным последствиям для здоровья, включая развитие астмы у детей и раннюю смерть у взрослых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии