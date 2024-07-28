Чему Средняя Азия учится за наши деньги: Минпросвещения засекретило программы обучения таджиков. ﻿

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Диана Мальгинова
Конституцию может изменить дума. Но по какой то причине они этого не делают. Это говорит только об одном. Дума это пятая колона в нашей стране. Это вражеская организация.
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6 час.
Светлана Ефименко
ЗАКОН О КОНСТИТУЦИИ УЖЕ ИЗМЕНЕН ПУТИНЫМ.В.В В ПОЛЬЗУ РОССИИ!ВОТ ОТКУДА &quot;НОГИ РАСТУТ&quot; ПОТОМ СЮДА ПРИЕЗЖАЮТ И ПОНОСЯТ НАС НА ЧЕМ БЕЛЫЙ СВЕТ СТОИТ! ТАМ ИХ УЖЕ ПОДГОТОВИЛИ ОСНОВАТЕЛЬНО ЧТО МЫ ДЛЯ НИХ &quot;НИКТО И ЗВАТЬ НАС НИКАХ&quot; И МОЖНО ИЗДЕВАТЬСЯ, НАСИЛОВАТЬ УБИВАТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ?! И ДЕЛАТЬ ЧТО ИМ ВЗДУМАЕТСЯ? СТРОИТЬ НАС И НАВЯЗЫВАТЬ СВОИ УСТОИ И ЛЕСТЬ В НАШ МОНАСТЫРЬ СО СВОИМ УСТАВОМ?!&quot;УСТАВОМ&quot; И ЗДЕСЬ УЧИТЬ ИХ БЕСПЛАТНО. ЧЕГО ОНИ И НЕ ХОТЯТ ЗНАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК ЗДЕСЬ!
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5 час.
Светлана Ефименко
🤮🤮🤣
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5 час.

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