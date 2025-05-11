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Юрист раскрыл, почему ГАИ стала штрафовать водителей за включенную аварийку

Юрист раскрыл, почему ГАИ стала штрафовать водителей за включенную аварийку

Кнопка с красным треугольником, или как её ещё называют “аварийка”, активирует элементарный сигнал, предназначенный для обозначения аварийной остановки автомобиля, однако иногда на практике её применение выходит за пределы установленных правил.

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