Юрист раскрыл, почему ГАИ стала штрафовать водителей за включенную аварийку

Кнопка с красным треугольником, или как её ещё называют “аварийка”, активирует элементарный сигнал, предназначенный для обозначения аварийной остановки автомобиля, однако иногда на практике её применение выходит за пределы установленных правил.
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