Генконсул Вьетнама завершает работу во Владивостоке

Генеральный консул Вьетнама Нгуен Данг Хиен завершает свою работу во Владивостоке. В Приморье отметили его значительный вклад в развитие российско-вьетнамских отношений, сообщает пресс-служба краевого законодательного собрания.
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