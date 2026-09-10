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Татар-информ

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Минниханов обсудил развитие сотрудничества с ректором Сеченовского университета

Минниханов обсудил развитие сотрудничества с ректором Сеченовского университета

Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с ректором Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, председателем Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, председателем Российского общества урологов Петром Глыбочко.

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