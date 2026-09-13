📹⚡️Антидроновый комплекс «Пасека» (оригинальное видео выше опубликовано изданием "Русское Оружие"), разрабатываемый НПЦ «Ушкуйник», рассматривается не только как средство непосредственного прикрытия боевой техники и наземных робототехнических платформ, но и как потенциальный мобильный контур защиты гражданских грузовых автомобилей, включая фуры, движущиеся по дорогам общего пользования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым