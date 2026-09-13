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Русское оружие

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📹⚡️Антидроновый комплекс «Пасека» (оригинальное видео выше опубликовано изданием "Русское Оружие"), разрабатываемый НПЦ «Ушкуйник», рассматривается не только как средство непосредственного прикрытия боевой техники и наземных робототехнических платформ, но и как потенциальный мобильный контур защиты гражданских грузовых автомобилей, включая фуры, движущиеся по дорогам общего пользования.

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