Россияне смогут получать информацию из МФЦ через VK Мессенджер

МОСКВА, 21 мая, ФедералПресс. Пользователи сервиса VK Мессенджер смогут получать информацию о готовности документов и статусах обращений, получать госуслуги, записываться или отменять запись в МФЦ, делиться мнением о работе офисов «Мои документы» и задавать вопросы в чат-боте.