В Сочи большую часть недели будет солнечная погода На побережье небольшой дождь ожидается 12 и 14 августа.
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В Сочи большую часть недели будет солнечная погода На побережье небольшой дождь ожидается 12 и 14 августа.