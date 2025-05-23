Настраиваться на работу НУЖНО В ПОНЕДЕЛЬНИК.💪 В пятницу, нужно настраиваться на ПРИЯТНОЕ ПРОВОЖДЕНИЕ ВЫХОДНЫХ, чего мы ВАМ ВСЕМ и ЖЕЛАЕМ;) 😊😜.
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Настраиваться на работу НУЖНО В ПОНЕДЕЛЬНИК.💪 В пятницу, нужно настраиваться на ПРИЯТНОЕ ПРОВОЖДЕНИЕ ВЫХОДНЫХ, чего мы ВАМ ВСЕМ и ЖЕЛАЕМ;) 😊😜.