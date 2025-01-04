В Крыму выявили новые участки загрязнения мазутом

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Новые участки загрязнения мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе выявлены в Крыму, в том числе на четырех километрах побережья в заповеднике "Опукский" и на двух километрах у Кыз-Аульского маяка на южной оконечности Керченского полуострова, сообщило МЧС России.
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