Глава Харьковской гражданско-военной администрации Виталий Ганчев в беседе с изданием ТАСС заявил, что жители Харьковской области, желающие покинуть зону конфликта, становятся «красной тряпкой» и сталкиваются с преследованиями и угрозами со стороны Киева.