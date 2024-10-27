Глава Харьковской гражданско-военной администрации Виталий Ганчев в беседе с изданием ТАСС заявил, что жители Харьковской области, желающие покинуть зону конфликта, становятся «красной тряпкой» и сталкиваются с преследованиями и угрозами со стороны Киева.
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