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Сроки сдачи одного из новых российских самолетов снова перенесли

Сроки сдачи одного из новых российских самолетов снова перенесли

Получение сертификата типа на российский турбовинтовой региональный самолет ТВРС-44 «Ладога» вместимостью 44 пассажира намечено на конец 2029 года.

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