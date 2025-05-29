Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз семье Мединского

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с появившейся информацией о том, что семье советника президента РФ и главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского поступают угрозы со стороны украинских радикалов.