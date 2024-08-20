В ЦАХАЛ заявили об ударах по Ливану и ликвидации полевого командира ракетных сил "Хезболлы"

Израильские ВВС нанесли удары по объектам "Хезболлы" на территории Ливана. Кроме того, израильские военные уничтожили полевого командира ракетных сил группировки, рассказали в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 19 августа.
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