В ЦАХАЛ заявили об ударах по Ливану и ликвидации полевого командира ракетных сил "Хезболлы"

Израильские ВВС нанесли удары по объектам "Хезболлы" на территории Ливана. Кроме того, израильские военные уничтожили полевого командира ракетных сил группировки, рассказали в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 19 августа.