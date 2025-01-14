📹❗️Завершается последний этап ходовых и огневых испытаний первых опытных прототипов перспективных модульных бронетранспортёров «Volat V2» (МЗКТ-690003), разработанных Минским заводом колёсных тягачей.
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📹❗️Завершается последний этап ходовых и огневых испытаний первых опытных прототипов перспективных модульных бронетранспортёров «Volat V2» (МЗКТ-690003), разработанных Минским заводом колёсных тягачей.