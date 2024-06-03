Команда для будущего: на ВДНХ проходит фестиваль «Движения Первых»

На ВДНХ в субботу и воскресенье проходит масштабный и красочный праздник детства и юности — фестиваль «Движения Первых»! На локациях мероприятия подготовлены интересные встречи, выступления музыкантов, познавательные и увлекательные занятия для детей и взрослых.