Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Игорь Доржиев
    Статья-дешевка.Жил в Магнитке,шестеро детей,мама работала на аглофабрике,батя там же электриком.Жили не богато,даже х..."Богатое сытое" п...
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«Фагот», «Корд», ЗУ-23: мотострелки подавили огневую точку ВСУ под Артемовском

«Фагот», «Корд», ЗУ-23: мотострелки подавили огневую точку ВСУ под Артемовском

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчета переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» по долговременной огневой точке вооруженных формирований украинских националистов на Артемовском направлении.

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