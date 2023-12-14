«Фагот», «Корд», ЗУ-23: мотострелки подавили огневую точку ВСУ под Артемовском

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчета переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» по долговременной огневой точке вооруженных формирований украинских националистов на Артемовском направлении.
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