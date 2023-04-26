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Капризов против «Далласа»: 4-я игра без очков, 1 бросок, 3 хита, 1 блок, «-2» за 23:11

Кирилл Капризов не набрал очков в четвертом матче плей-офф НХЛ подряд. Форвард «Миннесоты» принял участие в 5-й игре серии 1-го раунда против «Далласа» (0:4, 2-3).

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