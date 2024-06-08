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Чалов о Николиче в ЦСКА: «Ожиданий пока нет. Но пообщались с пацанами из «Локо» – отзывы положительные»

«Ожиданий от работы с Николичем пока нет. Но пообщались с пацанами из «Локо» – отзывы положительные. Посмотрим, как пройдут сборы, но я всегда на позитиве», – сказал форвард ЦСКА.

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