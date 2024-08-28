Ореховый спас: что можно и что нельзя делать 29 августа

Уже в этот четверг — 29 августа 2024 года православные христиане по всему миру отмечают Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, которое в народе называется просто Ореховым или Хлебным спасом.
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