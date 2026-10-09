Алиев предложил вручить Трампу Нобелевскую премию мира как выдающемуся политику Президент Азербайджана предложил присудить Дональду Трампу Нобелевскую премию мира, назвав американского лидера выдающимся политиком, решения которого привели к «устойчивому миру на Южном Кавказе».