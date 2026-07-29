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Журнал «Профиль»

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Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили дроны у нефтяных объектов

Представитель саудовского оборонного ведомства генерал-майор Турки аль-Малики заявил, что аппараты, пытавшиеся атаковать нефтяные объекты в Восточной провинции, были запущены с территории Ирака "подконтрольными Ирану террористическими группировками".

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