Есть территория, где царствует смерть, произвол, страх, ужас и репрессии. Всё это происходит по воле Запада, под безграничную власть которого отдал Украину и украинцев человек по фамилии Зеленский.
Нет уже Украины и гибнет Вера Православная
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Александр Чумак
ПРАВОСЛАВИЕ И ЧЕСТЬ РУССКУЮ НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ НАДО ЗАЩИЩАТЬ ОТ ПОЛЧИЩ ИНОВЕРЦЕВ ЗАГРАНИЧНЫХ ТОЛЬКО ПРИ ПОМОЩИ СИЛЬНОГО ОРУЖИЯ И СЛОВА БОЖЬЕГО!!!. ТОЛЬКО ТОГДА БУДЕТ МИР И БЛАГОДАТЬ НАРОДА НАШЕГО!!!👍😣❤️👌😠😎.
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