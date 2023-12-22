Правительство не поддержало законопроект о «резиновых квартирах»

Правительство не поддержало законопроект, запрещающий регистрировать мигрантов в квартирах, где появление каждого нового жильца-иностранца нарушало бы норму жилой площади на человека, выяснили «Известия».
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