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Трамп повторяет ошибки вождей КПСС

Трамп повторяет ошибки вождей КПСС

Дональд Трамп восстановил название горы на Аляске Коюкон-Атабаски в честь 25-го президента США. Барак Обама в 2015 году отменил его, вернув самому высокому пику Аляски исконное, древнее наименование Денали.

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