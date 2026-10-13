Базу отдыха в стиле "барнхаус" с сибирскими чанами продают в Республике Алтай. Фото

В селе Чемал Республики Алтай за 34 млн рублей продают действующую базу отдыха. Соответствующее объявление размещено на сайте "Авито".
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