Popcaketv

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Чонгук сделал смелое предложение балийцу в тайне от Тэхена: «Если уйдешь из его жизни, я…»

Чонгук сделал смелое предложение балийцу в тайне от Тэхена: «Если уйдешь из его жизни, я…»

АРМИ волнуются за развитие отношений Тэхена (Taehyung) и нового человека в его жизни. С одной стороны, поклонникам хочется, чтобы их любимый артист наконец обрел счастье и начал проводить время с тем, кто безумно любит его и ценит.

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