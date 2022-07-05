Чонгук сделал смелое предложение балийцу в тайне от Тэхена: «Если уйдешь из его жизни, я…»

АРМИ волнуются за развитие отношений Тэхена (Taehyung) и нового человека в его жизни. С одной стороны, поклонникам хочется, чтобы их любимый артист наконец обрел счастье и начал проводить время с тем, кто безумно любит его и ценит.
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