Власти Петербурга организовали «ледовую дорогу смерти» в самом сердце Петроградского района

Декабрьская оттепель в конце месяца сменилась легким морозцем, и петербуржцы оказались в плену скользкой Петроградки: район сковало ледяной коркой, которая могла бы стать идеальным новогодним катком, если бы не одно «но» — кульбиты на льду выделывают не профессиональные хоккеисты, а спешащие на учебу и работу местные жители.