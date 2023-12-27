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Власти Петербурга организовали «ледовую дорогу смерти» в самом сердце Петроградского района

Власти Петербурга организовали «ледовую дорогу смерти» в самом сердце Петроградского района

Декабрьская оттепель в конце месяца сменилась легким морозцем, и петербуржцы оказались в плену скользкой Петроградки: район сковало ледяной коркой, которая могла бы стать идеальным новогодним катком, если бы не одно «но» — кульбиты на льду выделывают не профессиональные хоккеисты, а спешащие на учебу и работу местные жители.

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