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Авто - Мото - Новости

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Внедорожник BYD Yangwang U8L предложит роспись салона в стиле Rolls-Royce

Внедорожник BYD Yangwang U8L предложит роспись салона в стиле Rolls-Royce

Китайский автопром окончательно освоил высший пилотаж ценообразования. Пока одни производители меряются киловаттами мощности за единицу стоимости компания BYD в лице своего люксового суббренда Yangwang предложила клиентам опцию нового уровня — нарисованные и вышитые пейзажи ручной работы, которыми прежде всего славится марка Rolls-Royce.

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