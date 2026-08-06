Внедорожник BYD Yangwang U8L предложит роспись салона в стиле Rolls-Royce

Китайский автопром окончательно освоил высший пилотаж ценообразования. Пока одни производители меряются киловаттами мощности за единицу стоимости компания BYD в лице своего люксового суббренда Yangwang предложила клиентам опцию нового уровня — нарисованные и вышитые пейзажи ручной работы, которыми прежде всего славится марка Rolls-Royce.