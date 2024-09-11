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Артиллеристы уничтожили огневую точку ВСУ недалеко от Каховки

Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили огневую точку украинских боевиков недалеко от Каховки. Крупнокалиберную самоходную установку обнаружили операторы беспилотника, когда она вышла на позицию для стрельбы.

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