Бывший руководитель Госстроя России Николай Кошман скончался в возрасте 82 лет. Об этом РИА Новости сообщает одна из бывших коллег Кошмана по Ассоциации строителей России.
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