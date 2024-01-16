Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден кинешемец Алексей Фомичев

<p> За активную общественную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден председатель Кинешемского районного отделения Ивановской областной общественной организации «Союз десантников» Алексей Фомичев.
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