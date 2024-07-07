Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Юлия Кахичко
    А они и не собираются понимать, им это не надо. Собрался такой междусобойчик на 450 типа лиц,  и решают свои вопросы....«[censored] ... Г...
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"А тому ли я дала-то!?"... или потерянная "родственница", которой опять "не фортануло...

"А тому ли я дала-то!?"... или потерянная "родственница", которой опять "не фортануло...

Вообще так-то весело наблюдать за целой пачкой примечательных изменений, как то — Формулировка "Никаких обсуждений Украины без Украины" не используется уже некоторое время вообще; — Украина выпала из почётной гостевой позиции на всяких международных событиях, типа "Оскара" и съезда пчеловодов Австралии, и выпала в никуда - она не участвует вообще.

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