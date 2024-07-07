"А тому ли я дала-то!?"... или потерянная "родственница", которой опять "не фортануло...

Вообще так-то весело наблюдать за целой пачкой примечательных изменений, как то — Формулировка "Никаких обсуждений Украины без Украины" не используется уже некоторое время вообще; — Украина выпала из почётной гостевой позиции на всяких международных событиях, типа "Оскара" и съезда пчеловодов Австралии, и выпала в никуда - она не участвует вообще.