Овечкин сделал 30-й хет-трик в карьере в НХЛ. До Эспозито два хет-трика, до Халла – три

Александр Овечкин сделал второй хет-трик в нынешнем сезоне НХЛ. Российский нападающий «Вашингтона» забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (9:2).
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