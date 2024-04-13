Китай разрабатывает новый лёгкий танк со 105-мм пушкой

В китайских соцсетях опубликован снимок нового легкого танка, разрабатываемого ОПК страны. Судя по снимкам, эта легкая машина огневой поддержки представляет собой усовершенствованную версию гусеничной БМП VN20.
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