New York Times: Американские вояки расстреливают на Украине пленных русских солдат

Безоружный раненый российский солдат полз, ища помощи у международного отряда добровольцев — в этот момент один из наемников Chosen Company выстрелил в него В ВСУ действует подразделение, которое расстреливает сдающихся в плен россиян.
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